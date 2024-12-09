زيلينسكي يبدي استعداده لانتشار محتمل لقوات غربية في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه منفتح على الانتشار المحتمل لقوات غربية في كييف لضمان أمن البلاد في إطار جهود أوسع نطاقا لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقال زيلينسكي على قناته على تطبيق تيليجرام إن الانتشار سيكون خطوة نحو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع زيلينسكي "ولكن قبل هذا، يجب أن يكون لدينا تفاهم بشأن موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو".

ويسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتقى مع زيلينسكي في باريس أول أمس السبت. إلا أن زيلينسكي قال اليوم الاثنين إنه سيتواصل مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بشأن إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية حلف الناتو نظرا لأنه لا يزال في المنصب، في حين أن ترامب ليس لديه بعد "حقوق قانونية" لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وتحدث ترامب عن زيلينسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد حيث قال "إنه يرغب في وقف إطلاق النار... إنه يريد تحقيق السلام. لم نتحدث عن تفاصيل".

وأشار ترامب إلى أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا.

وأضاف "أنا أقوم بصياغة تصور لكيفية إنهاء هذه الحرب السخيفة".