الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 9:10 م القاهرة
هاني شاكر يروج لحفله مع خالد سليم عن روائع العندليب في الكويت

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 8:55 م

حرص الفنان هاني شاكر غلى الترويج لحفليه الغنائيين في العاصمة الكويتية الكويت برفقة المطرب خالد سليم، في ليلة لإحياء روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ومن المقرر ان يقام الحفلين يومي الخميس والجمعة المقبلين والموافقين يومي ١٠ و١١ ديسمبر الجاري على خشبة مسرح مركز الشبخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر المنعقد في الكويت حاليا.

وقال هاني شاكر في منشور عبر صفحته الرسمية على انستجرام "من سواء الى زي الهوى وقارئة الفنجان وعلى حسب وداد قلبي واول مرة تحب يا قلبي .. ناخدكم في رحلة مع روائع حليم في ليلة طربية متميزة مختلفة بتفاصيلها .. رحلة الى العصر الذهبي للأغنية العربية".

View this post on Instagram

A post shared by Hany Shaker (@hanyshaker)

