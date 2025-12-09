هندوراس تطالب بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس السابق هيرنانديز بعد عفو ترامب

قال النائب العام في هندوراس، جوهيل زيلايا، أمس الاثنين، إنه أمر السلطات الهندوراسية وطلب من الإنتربول تنفيذ أمر اعتقال صادر عام 2023 بحق الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، والذي كان قد حصل على عفو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان هيرنانديز قد أفرج عنه من سجن اتحادي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد أن منحه ترامب عفوا رئاسيا. وكان قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن 45 عاما في محكمة اتحادية أمريكية لمساعدته في تهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وانتقل هيرنانديز من كونه حليفا مفترضا للولايات المتحدة في "الحرب على المخدرات" إلى أن أصبح موضع طلب تسليم أمريكي بعد وقت قصير من مغادرته منصبه في عام 2022. وأوقفته الرئيسة الحالية شيومارا كاسترو، زعيمة حزب ليبره الاجتماعي الديمقراطي، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأرفق زيلايا صورة لأمر الاعتقال الصادر قبل عامين والموقع من قاض في المحكمة العليا، على خلفية اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال. وينص الأمر على وجوب تنفيذه "في حال الإفراج عن المتهم من قبل السلطات الأمريكية".