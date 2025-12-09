مصدر رسمي أردني: نتوقع استئناف إرسال المساعدات الإنسانية من المملكة إلى غزة غدا

توقع مصدر رسمي أردني، استئناف إرسال المملكة لمساعدات إنسانية إلى غزة، غدا الأربعاء، وذلك عقب قرار إعادة فتح معبر جسر الملك حسين «اللنبي» مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى القطاع.

وأكد المصدر لقناة «المملكة» إعادة فتح المعبر أمام حركة نقل البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار تدفق المساعدات يعد «ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل».

وقال إن الأردن يدعو دوما إلى الإبقاء على المعبر مفتوحاً بشكل دائم، وعدم استخدامه كورقة ضغط أو إغلاقه تحت أي ذريعة، مشدداً على أن المعبر يُعد شرياناً مهماً لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأوضح المصدر أن المملكة، ومنذ بدء الحرب، كثفت جهودها السياسية والإنسانية لتأمين الممرات الآمنة للمساعدات، وأن إعادة فتح معبر اللنبي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها ما لم يتم ضمان تدفق دائم وغير مشروط للإغاثة إلى أهل غزة.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إعادة فتح معبر «اللنبي» مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من الأربعاء.

ووافقت إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جسر الملك الحسين «معبر الكرامة» بعد توقفها لأكثر من شهرين ونصف، منذ حادث إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين منتصف شهر أغسطس الماضي.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد ضغوط أمريكية، ناتجة عن تحرك أردني وضغط ظل مستمراً طوال الفترة الماضية.

وجاء قرار إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات، بعد يوم واحد من لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة مايك والتز.

ولم يتوقف الأردن عن الضغط لإعادة فتح المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المنافذ الأردنية.

ويتجه الأردن لإرسال قافلة مساعدات تضم عدداً من الشاحنات، ويتوقع أن يتزايد العدد مع مرور الوقت.

ويذكر أن الأردن بالتعاون مع المنظمات الشريكة الأممية قادر على إرسال أكثر من 8400 شاحنة مساعدات، حيث تحتوي مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على أطنان من المساعدات بحمولة نحو 3400 شاحنة.