احتفل أهالي محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، مساء الاثنين، بالذكرى السنوية الأولى لتحرير بلادهم من نظام بشار الأسد، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية: "وسط أجواء يملؤها الفرح والسرور.. أهالي محافظة القنيطرة ينظمون فعاليات شعبية احتفالاً بالذكرى الأولى للتحرير (دون تحديد المكان)".

ورفع المشاركون العلم السوري ورددوا شعارات تعبر عن فرحتهم بالمناسبة، بينما زخرفت الأضواء المكان، وصدحت الأناشيد الثورية، وفق مقطع مصور بثته القناة عبر فيسبوك.

كما عبر مواطنون في تصريحات للقناة، عن فرحهم بالتحرير "بعد 14 عاما من الظلم والطغيان"، في إشارة إلى الحرب المدمرة التي شنها نظام الأسد على السوريين بين عامي 2011 و2024.

يأتي احتفال أهالي القنيطرة بعيد التحرير، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة داخل محافظتهم، إذ باتت في الآونة الأخيرة شبه يومية، من خلال توغلات وإقامة حواجز وتفتيش مارة، فضلا عن عمليات اعتقال.

وخلال الأيام الماضية، احتفل السوريون بـ"عيد التحرير" تخليدًا للخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في 27 نوفمبر 2024 في حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يومًا.

ويرى السوريون أن الخلاص من نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 يمثل "نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي"، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لا سيما خلال سنوات الثورة الـ 14.