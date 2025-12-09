النقل: تقدم أعمال تركيب القضبان والفلنكات في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

تتواصل أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بوتيرة متسارعة، حيث أكدت وزارة النقل أن مواقع العمل تشهد تقدما ملحوظا في تركيب القضبان والفلنكات على طول المسار الممتد من العين السخنة حتى العلمين الجديدة وصولا إلى مرسى مطروح.

وأضافت الوزارة، في منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم والذي ضم أحدث صور وتصوير جوي لأعمال التركيب، أن هذه الأعمال تعد من المراحل الجوهرية في تجهيز البنية الأساسية للخط، الذي يعتبر أحد أهم محاور شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر.

ونوهت الوزارة إلى أن الخط الأول يمتد بطول 660 كيلو متر ويضم 21 محطة، تشمل 13 محطة قطار سريع و8 محطات إقليمية، كجزء من شبكة ضخمة تتكون من ثلاثة خطوط بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، و60 محطة، بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين و6 نقاط للصيانة، علاوة على أسطول يضم 41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا، إلى جانب 41 جرارا متخصصا لنقل البضائع.

وأوضحت أن شبكة القطار الكهربائي السريع تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ما يجعلها شرايين تنمية تمتد إلى المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل مناطق حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية.

كما تخدم الشبكة عددا من الوجهات السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية، منها الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، بما يعزز حركة السياحة الداخلية والدولية.

وقالت الوزارة إن فوائد المشروع تشمل دعم المناطق الزراعية الحديثة، سواء في الدلتا الجديدة أو مشروع "مستقبل مصر" أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وذلك من خلال الربط اللوجيستي بين مناطق الإنتاج الزراعي ومراكز الاستهلاك وموانئ التصدير، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة نقل البضائع.

كما يعمل المشروع على خلق محاور استراتيجية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، والشمال والجنوب، إلى جانب تحقيق تكامل كامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، تنفيذا لمفهوم النقل متعدد الوسائط.