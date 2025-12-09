الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل تنفيذ عمليات الاعتقال بحقّ المواطنين في الضّفة الغربية، وذلك في إطار العدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس.

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وجنين، وسلفيت، وقلقيلية، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.

ولفت نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين كرهائن، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحقّ المواطنين، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد حرب الإبادة نحو 21 ألف حالة اعتقال.



