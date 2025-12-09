هدمت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، 3 منازل لفلسطينيين في قرية خلة الفرا، قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، وفق ما أفاد به نشطاء محليون.

وقال الناشط الفلسطيني خالد القيمري للأناضول إن "قوات الاحتلال، ترافقها آليات هدم، أقدمت على هدم ثلاثة منازل مأهولة رغم تقديم اعتراضات لمحكمة الاحتلال عقب إخطارات هدم سابقة بدعوى البناء دون ترخيص".

وأضاف القيمري أن تجمعات يطا ومسافر يطا تتعرض لسياسة "حصار وهدم ممنهجة"، إلى جانب اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين تشمل إحراق المنازل، وإتلاف الممتلكات والمزروعات، وسرقة الأراضي والمواشي تحت حماية قوات الجيش.

ويأتي الهدم ضمن تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 46 عملية هدم طالت 76 منشأة، في نوفمبر الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالتزامن مع عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

واستهدفت الاعتداءات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر عن استشهاد 1092 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 21 ألف حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية.