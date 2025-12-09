كييف: إسقاط 84 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 84 من أصل 110 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال سلاح الجو في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 110 طائرات مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وأوريل، وكورسك، وبريمورسكو-أختارسك، وميليروفو الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، ومنطقة دونيتسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 84 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وتابع البيان، "خلال الليلة الماضية تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم "إسقاط 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و22 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و9 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق مياه بحر قزوين، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق أراضي جمهورية كالميكيا، و4 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، طائرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وأراضي مقاطعة تولا".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.