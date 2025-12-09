أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الـ30 الملغاة بانتخابات مجلس النواب تجرى بانتظام في 139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات المصرية في الخارج، موزعة على 117 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده بشأن تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف بنداري أن التصويت في اليوم الثاني قد انتهى في بعض المقار بالسفارات، وعددها 31 مقرًا، مشيرًا إلى أن عملية الفرز والحصر العددي للأصوات تتم في هذه المقرات بالفعل.

وأوضح أن التصويت ما زال مستمرًا في 108 مقار انتخابية حول العالم، وسيتم إغلاقها تباعًا مع متابعة عملية الفرز والحصر العددي.

ولفت إلى أن هناك عددًا من وكلاء المرشحين موجودون في الدول العربية لتسلم نموذج الحصر العددي لما حصل عليه كل مرشح.

ووجَّه الشكر للمصريين في الخارج الذين لم تمنعهم الظروف المناخية السيئة في العديد من الدول من التوجه إلى مقار الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وأشار بنداري إلى أن عدد الدوائر التي تجرى فيها الانتخابات يبلغ 30 دائرة موزعة على عشر محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا، في 2372 لجنة فرعية، وأن إجمالي من يحق لهم التصويت يبلغ 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.