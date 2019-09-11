وزير الخارجية التركي يزور بروكسل في 21 يناير

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأحد إنه يتطلع إلى زيارة بروكسل.

وكتب على موقع تويتر: "أتطلع إلى زيارة بروكسل لإجراء حوار صادق".

وذكرت وكالة " الأناضول" التركية أنه من المنتظر أن يجري وزير الخارجية زيارة إلى بروكسل في 21 يناير الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أمس أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة، التي ترى مستقبلها في الأسرة الأوروبية.

وشدد أردوغان، في لقاء افتراضي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أمس، على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.