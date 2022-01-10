رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بلجان كليات التجارة، الآداب، التربية الرياضية، والآثار بمقر الجامعة الجديد، والدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلاؤهم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت في 17 كلية بالجامعة، وذلك وفق إجراءات تنظيمية موضوعة مسبقاً، تحافظ على سير وانتظام العملية الامتحانية بجميع الكليات منذ بدايتها وحتى الانتهاء منها.

وشدد على تواجد كل المسئولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم، ومطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أنه تم التنبيه على الملاحظين بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل مقار اللجان، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، والتأكد من التهوية الجيدة والتعقيم المستمر داخل جميع اللجان، إلى جانب تخصيص لجان لذوي الإعاقة، وأخرى للعزل تستخدم في حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال كل من الدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد الصغير، إن الامتحانات تجرى بمقر الكلية، ومبنى المدرجات "التجارة، الحقوق، التربية"، والجراج ومظلة سيارات الكلية، وذلك في الفترة من 3 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل، ويؤديها 10370 طالبا وطالبة بجميع الفرق على فترتين صباحية من 9 إلى 12 ومسائية من 1 إلى 4، موزعين على 55 لجنة فرعية على فترتين، مشيراً إلى أنه تم توفير لجان طبية مجهزة لاستقبال أي حالات طارئة، والتصحيح يتم أولا بأول وبطريقة إلكترونية.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أنه يؤدي الامتحانات هذا العام 2918 طالبًا وطالبة، حيث يبلغ عدد الفرقة الأولى 542 طالبًا وطالبة تم توزيعم على 11 لجنة امتحانية، وبلغ عدد طلاب الفرقة الثانية 946 تم توزيعهم على 16 لجنة امتحانية.

كما بلغ عدد الطلاب بالفرقة الثالثة 738 تم توزيعهم على 12 لجنة امتحانية، وبلغ عدد الفرقة الرابعة 692 طالبًا وطالبة تم توزيعهم على 12 لجنة امتحانية، مشيرًا إلى أن الامتحانات تستمر فى الفترة من 10 حتي 30 يناير الجاري.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي، القائم بعمل عميد كلية الآثار، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انطلقت اليوم وتستمر حتي 30 من يناير الجاري، ويخوضها 370 طالبًا وطالبة بجميع الفرق داخل 8 لجان بمقر الكلية وبمدرجات كلية الطب البيطري.

من جانبه ذكر الدكتور محمود مراد، وكيل كلية الآداب، أن الامتحانات تتم خلال الفترة من 1 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، ويؤديها 11500 طالب وطالبة يمثلون جميع الفرق والأقسام المختلفة، موزعين على 100 لجنة فرعية منها 5 لجان خاصة ولجنة مخصصة للعزل، وأخرى لطلاب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.