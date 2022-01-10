ضبط 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش بالإسكندرية بقيمة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 500 طربة حشيش بالإسكندرية يبلغ وزنها 50 كجم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، والأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (أول العامرية – برج العرب) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم (400 طربة من مخدر الحشيش وزنت 40 كجم – مبلغ مالي– 3 هواتف محمولة).

كما تم ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – مبلغ مالي– هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بخمسة ملايين جنيه تقريبًا.