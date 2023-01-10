وزير الدفاع الأوكراني: كندا ستعلن قريبا عن حزمة مساعدة أمنية إضافية لكييف

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن كندا ستعلن قريبا عن حزمة إضافية من المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

جاء ذلك وفقا ما أعلنته وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور على حسابها على موقع التليجرام للتواصل الإجتماعي، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب التقرير، أجرى ريزنيكوف محادثة هاتفية مع وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند.

وقال ريزنيكوف "أجريت اليوم محادثة مثمرة للغاية مع صديقتي المقربة، وزيرة الدفاع الوطني الكندية أنيتا أناند، تحدثنا خلالها عن أنباء مستقبلية جيدة للغاية من كندا، والتي ستعزز بشكل كبير قدراتنا الدفاعية، ونتطلع إلى الإعلان الرسمي عنها".