تواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، جهودها في تكثيف حملات الإزالة، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات المستمرة لرؤساء المدن والوحدات المحلية؛ لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء المخالف.

وشدد على المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري لأي تعدي في المهد، إضافة لما ترصده مركز الجيومكانية بالمحافظة من مخالفات من خلال الرصد والتصوير، والمتغيرات المكانية، والإبلاغ الفوري من خلال غرفة العمليات، وكان من آثارها إزالة التعديات، والوقوف بقوة تجاه مستغلي الاحتفال بأعياد الميلاد، ظنا منهم أن الجهات التنفيذية لن تتابع التعديات على الأراضي الزراعية خلال تلك الفترة.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن الحامول وفوه ومطوبس، حملات إزالة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، من بداية شهر يناير الجاري 2023، حتى الان اليوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 53 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، كان عدد من الأهالي استغل إجازة عيد الميلاد، ظنا منهم أن الجهات التنفيذية، لن تتابع التعديات، وتم على الفور إزالة كافة حالات التعدي بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فأشرف سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه، على إزالة 21 حالة تعدي، منها بناء مخالف في المهد في أراضي زراعية على مساحة 200 متر، وتم مصادرة مواد البناء، كما تم إزالة حالة تعدي في المهد بمدينة فوه على مساحة 200 متر.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على إزالة 12 حالة تعدي في المهد، على الأراضي الزراعة، "التفيش والابعدية وغرب تيرة والبنا والكفر الشرعي، وتابع مدينة الحامول" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بالقرى، وتمكنت الحملات من إزالة 20 حالة تعد في المهد على مساحة حوالي فدانين، بقرى " البصراط، وبني بكار وتوابعها" أخرها بقرية برنبال بإزالة سمل في المهد على أرض زراعية بناحية إصلاح السخاينة التابعة لقرية برنبال وتم تسليم الأرض لجهة الولاية.