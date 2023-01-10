البحرية الأمريكية تعترض سفينة تحمل أسلحة بالقرب من اليمن

أعلن اليوم الثلاثاء، الأسطول الخامس الأمريكى الذى يتخذ من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له إن القوات البحرية الأمريكية اعترضت سفينة تحمل مئات الأسلحة بالقرب من اليمن التي تمزقها الحرب.

وذكر بيان للأسطول الأمريكي أن "القوات البحرية الأمريكية اعترضت سفينة صيد في خليج عمان في 6 يناير واكتشفت تهريبها 2116 بندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 أثناء عبور المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن".

وقال الأدميرال براد كوبر قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية "هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من جانب إيران".

ولم يصدر تأكيد أن إيران مسؤولة عن نقل الأسلحة. وقد نفت طهران دعم المتمردين الحوثيين في اليمن ماديا أو بالأسلحة.