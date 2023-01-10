 البنتاجون: تدريب القوات الأوكرانية على نظام «باتريوت» سيبدأ الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون: تدريب القوات الأوكرانية على نظام «باتريوت» سيبدأ الأسبوع المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 10:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 10:54 م

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تدريب القوات الأوكرانية على نظام الدفاع الجوي "باتريوت" سيبدأ الأسبوع المقبل في ولاية أوكلاهوما.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه من 90 إلى 100 جندي أوكراني سيتدربون على تشغيل وصيانة النظام الدفاعي باتريوت ولعدة أشهر.

وخلال زيارة الرئيس الأوكراني الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، ضمن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

يشار إلى أنه يمكن لنظام الدفاع الصاروخي الموجه "سطح - جو" أن يستهدف الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

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