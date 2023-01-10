نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة فنية تدريبية في مجال الأركت، بمركز شباب إصلاح شالما التابع لإدارة شباب سيدي سالم، بمشاركة 20 شابا وفتاة من أعضاء مراكز شباب «أبو العزايم والمنشية الجديدة»، ضمن برامج وفعاليات أندية التطوع، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف، وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التى فرضت على دول العالم.

وأوضح محروس أن ورشة العمل تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت، وماهية الأدوات والخامات، وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب، لإنتاج أعمال فنية من الأشكال الإسلامية وتطعيمها بالصدف؛ لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد منسق أندية التطوع.