 الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة يبحثون التحديات الاقتصادية العالمية - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة يبحثون التحديات الاقتصادية العالمية

علم الولايات المتحدة الأمريكية
علم الولايات المتحدة الأمريكية

نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 8:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 8:33 ص

تبادلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع وزارء مالية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وجهات النظر حول التحديات الاقتصادية العالمية خاصة الناشئة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا.
كما ناقش الوزراء الحاجة إلى التعاون للرد على أي تهديد واستخدام الإكراه الاقتصادي -وفق بيان صحفي نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم/الثلاثاء.
وشددت يلين على أهمية التعاون الوثيق بين الشركاء والحلفاء لتأمين اقتصاداتهم وتطوير قدر أكبر من المرونة ضد اضطرابات سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن الحرب الروسية والآثار المستمرة لوباء كورونا وعوامل أخرى.
وتطلع الوزراء إلى ارتباطات مستقبلية مؤكدين على التزامهم بتعميق التعاون لتحقيق المزيد من الأولويات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.


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