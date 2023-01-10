أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بيراميدز مساء غدًا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق فيوتشر نظيره بيراميدز، في السابعة من مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر علي ماهر استبعاد عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفيوتشر، من القائمة التي ستخوض مواجهة بيراميدز مساء غدًا، ودون الكشف عن السبب.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع فيوتشر، لضم عمر كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت قائمة فيوتشر لمواجهة الغد كما يلي:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق

الدفاع: سعد سمير، علي زعزع، محمود مرعي، محمود رزق، جوزيف جوناثان، باسم علي

خط الوسط: عبدالله ياسين، غنام محمد، كريم نيدفيد، محمد رضا «بوبو»، مصطفى البدري، محمد فاروق، مهند لاشين.

الهجوم: ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبدالكبير الوادي، هشام حافظ، مروان محسن، حاجي باري، عمر السعيد، أحمد عاطف.