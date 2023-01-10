وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة أوكرانية قرب خط المواجهة في الحرب الروسية الأوكرانية

زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك مدينة خاركيف الأوكرانية، القريبة من الخطوط الأمامية للحرب الروسية الأوكرانية، لتصبح أول عضو في مجلس الوزراء الألماني يتفقد المنطقة بشكل مباشر.

وكان بصحبة بربوك، خلال رحلتها إلى خاركيف، التي لم يتم الاعلان عنها بشكل مسبق، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السفير الأوكراني لدى ألمانيا أولكسي ماكييف.

وعادة ما تقتصر زيارات المسؤولين الأجانب إلى أوكرانيا على العاصمة كييف.

وتقع خاركيف، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة، على بعد عشرات الكيلومترات جنوب الحدود الروسية ، وكانت قد تعرضت مؤخرا لسلسلة هجمات روسية.

ووصفت بربوك ثالث زيارة تقوم بها إلى أوكرانيا منذ نشوب الحرب مع روسيا بأنها إشارة على التضامن، وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدات الانسانية الألمانية، مثل مولدات الكهرباء والوقود والأغطية، إلى كييف، فضلا عن "شحنات أسلحة إضافية".

وجاءت زيارة بربوك إلى أوكرانيا بعد أيام من صدور قرار الحكومة الألمانية إمداد كييف بعربات نقل المشاة المصفحة من طراز ماردر، والتي تطالب بها أوكرانيا منذ فترة طويلة. كما تطالب كييف أيضا بإمدادها بدبابات المعارك الرئيسية، ولكن برلين مازالت ترفض الاستجابة لهذا الطلب حتى الآن.