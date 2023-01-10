 مقتل 18 شخصا اختناقا بالغاز في الجزائر - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 يناير 2023 3:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

مقتل 18 شخصا اختناقا بالغاز في الجزائر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 3:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 3:19 ص

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر مساء الاثنين، مقتل 18 شخصا في حوادث اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن مدير جهاز الدفاع المدني بولاية المسيلة شرقي الجزائر، قوله إن 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 4 و50 سنة هلكوا داخل شقتهم بوسط مدينة بوسعادة، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني " بومرداس سيتي" أن الضحايا هم قائد فصيلة الطرقات لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، وزوجته وجميع أولادهما الخمسة، وشخصين حلا ضيفين على العائلة.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني عن وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد منزلهم بحي الشرشورة بولاية سطيف المجاورة لولاية المسيلة.

ولقيت إمرأة بولاية بشار جنوبي غرب الجزائر، وشخصين بولاية مستغانم غربي البلاد، نفس المصير ولذات السبب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك