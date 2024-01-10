تظاهرات مرتقبة لدعم فلسطين أمام العدل الدولية غدا تزامنا مع جلسة غزة

دعا نشطاء فلسطينيون في هولندا، لتظاهرات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي غدا تزامنا مع جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وخصصت المحكمة اليوم الأول لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا -بتوقيت القاهرة- حتى الثانية عشر ظهرا لسماع مرافعة فريق الدفاع لجنوب أفريقيا الذي يضم نخبة من أساتذة القانون الدولي.

فيما تستمع المحكمة في اليوم الثاني لفريق الدفاع عن إسرائيل، بحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة اليوم.

ونشرت مجموعات مؤيدة لفلسطين في ألمانيا وهولندا على موقعي التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تليجرام"، دعوات للتظاهر في محيط قصر السلام (مقر المحكمة) بمدينة لاهاي الهولندية خلال يومي انعقاد جلسات المحاكمة كنوع من الدعم لجنوب أفريقيا في دعواها القضائية.

وذكر فريق جنوب أفريقيا القانوني في دعواه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وطالبت جنوب أفريقيا في دعواها أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة تحمي أهالي غزة من صور العدوان الإسرائيلي كافة، وعلى رأسها: تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها، ومنع اعتداء أي وحدات مسلحة على أهالي غزة.

كما طلبت الدعوى أن تشمل التدابير المؤقتة وقف جميع السياسات التي تعتبر صورا لجريمة الإبادة الجماعية مثل التهجير والطرد والتشريد القسري والحرمان من الغذاء والمياه وعرقلة المساعدات الإنسانية الكافية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإمدادات بصورة مستمرة لأهالي غزة، ووقف تدمير المرافق الحيوية في القطاع، بحسب نص الدعوى التي استندت إلى وثائق وفيديوهات صحفية وتصريحات لمسئولين أمميين وكذلك إسرائيليين وحقوقيين فيما اعتبرتها بريتوريا بمثابة «إبادة جماعية» ارتكبتها إسرائيل بحق سكان غزة.

وفي 21 نوفمبر الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجًا على هجماتها في غزة. وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.