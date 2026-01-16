الكرملين يعلن اتصال بوتين بنتنياهو وبزشكيان لخفض التصعيد: سنطلعكم على النتائج قريبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك بعد وقت قصير من اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم أيضا بنتائج المكالمة الهاتفية مع الرئيس الإيراني، في المستقبل القريب جدا".

وأضاف بيسكوف أن الوضع في المنطقة متوتر للغاية، مشيرا إلى أن الزعيم الروسي يواصل جهوده لخفض التصعيد.

كان بوتين بحث مع نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط، وإيران، بحسب بيان صادر عن الكرملين في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".

ويأتي الاتصال فيما تشهد إيران منذ أواخر الشهر الماضي احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، أسفرت، بحسب نشطاء، عن مقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا واعتقال أكثر من 10 آلاف ، حسبما أفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها أوسلو أول أمس الأربعاء.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل الأمريكي في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط في أعقاب التهديدات الموجهة ضدإيران.