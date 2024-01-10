حصيلة جديدة لشهداء غزة في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ96 للعدوان الإسرائيلي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 23 ألفًا و357 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 59 ألفا و410 حالات وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال البيان، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة، علما بأن هذه هي الحصيلة التي وصلت المستشفيات فقط.

وأكّد البيان أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.