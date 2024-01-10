بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية فى المجالات التطبيقية والتدريبية

وقع الدكتورحسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك دعماً لتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجهتين.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الإستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والإستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع.

حضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتور خالد شمس، المستشارالعلمى لرئيس المركز، الدكتور طارق سمير جميل، الأستاذ بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية منسقاً عن المركز القومى للبحوث، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة منسقاً عن مركز البحوث الزراعية، كما حضر عدد من عمداء ومديرى المعاهد ذات الإهتمام المشترك من الجهتين.

يهدف البرتوكول إلى تحديد التعاون فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الإهتمام المشترك ويشمل بالأخص: الأبحاث والمشروعات المشتركة فى مجال الزراعة بما يتيح الإستفادة من التمويل المحلى والدولى وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة البحوث بالجهتين فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة.

يقوم الجانبان بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية لدى الطرفين بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف.

وقال الدكتور حسين درويش، إن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء، والتدريب والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

فيما أكد الدكتور عادل عبد العظيم، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والإستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والإستشارية.