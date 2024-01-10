 رئيس وزراء سنغافورة يزور ماليزيا لحضور حفل مشروع السكك الحديدية بين البلدين غدا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء سنغافورة يزور ماليزيا لحضور حفل مشروع السكك الحديدية بين البلدين غدا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 2:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 2:03 م

ذكر مكتب رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، في بيان، اليوم الأربعاء، أن "لي" سيزور مدينة جوهر الماليزية غدا الخميس لحضور الحفل التذكاري لمشروع ربط نظام النقل السريع الذي يربط بين جوهر باهرو الماليزية وسنغافورة.

وسيشهد "لي" ونظيره الماليزي أنور إبراهيم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وسيربط خط السكك الحديدية عند اكتماله، بين جوهر باهرو والمنطقة الشمالية من سنغافورة.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى نحو 10 آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه، خدمة الركاب في نهاية عام 2026.

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