 أبو مازن يصل إلى الأردن للمشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أبو مازن يصل إلى الأردن للمشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 5:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 5:18 م
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العقبة الأردنية، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، كان باستقبال «أبو مازن»، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مطار العقبة.

ومن ثم عقد الرئيس محمود عباس والملك لقاء منفردا، تلاه لقاء موسع ضم الوفدين، بعد ذلك عقد لقاء قمة ضم الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، والوفود المشاركة.

وتبحث القمة الثلاثية، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، وتوحيد الجهود لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين.

ويرافق الرئيس الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

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