أحمد سعد عن غناء أهالي غزة لأغانيه: ناس فاكراني في عز وجعهم وأنا عايش وناسي أوجاعهم

عبر الفنان أحمد سعد عن حزنه، لما يعاني منه أهل غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، خاصة عندما شاهدهم يغنون أغانيه في عز أزمتهم.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، فيديو لغناء أهالي غزة أغانيه، وعلق: «أكتر شيء تعبني لما شوفت الفيديو ده.. ناس فاكراني في عز وجعهم.. وأنا عايش وناسي أوجاعهم».

يشار إلى أن أحمد سعد قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم «أبو نسب»، والتي حملت اسم «كده لاء»، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس. إلى جانب أغنية «كله فالصو»، والتي تعاون فيها مع الفنان بهاء سلطان، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «عصابة عظيمة» من كلمات مصطفى البرنس وفلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى.