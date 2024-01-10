حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره، من بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان في غارة إسرائيلية.



وقال الحزب، في بيان له: «المجاهد نابغ أحمد القادري أبو علي، ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان»،وفق وكالة سبوتنيك.



بدوره، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، في وقت سابق اليوم، مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية.



وكان حزب الله قد أعلن أمس الثلاثاء، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد.



جاء ذلك ردًا على اغتيال كل من نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري، والقيادي في حزب الله وسام طويل.