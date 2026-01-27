قاضي اتحادي في مينيسوتا: على رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية المثول أمام المحكمة

قال كبير القضاه الاتحاديين في مينيسوتا، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخفقت في الانصياع لأوامر عقد جلسات استماع للمهاجرين المحتجزين، وأصدر أوامره لرئيس إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بالمثول أمامه الجمعة المقبلة.

وجاء في أمر بتاريخ أمس الاثنين، أن كبير القضاه باتريك جيه شيلتز، قال إنه يجب على تود ليونز رئيس إدارة الهجرة والجمارك المؤقت أن يمثل أمام المحكمة شخصيا.

وانتقد القاضي الإدارة على خلفية تعاملها مع جلسات الإفراج بكفالة للمهاجرين الذين تم احتجازهم.

وكتب القاضي: "هذه المحكمة تحلت بالصبر الشديد مع المدعي عليهم، على الرغم من أنهم قرروا إرسال الآلاف من العملاء إلى مينيسوتا لاحتجاز الأجانب بدون اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع مئات الالتماسات والدعاوى القضائية الأخرى التي ستترتب عليها".

وأضاف القاضي: "واصل المدعى عليهم التأكيد للمحكمة أنهم يدركون التزامهم بالانصياع لأوامر المحكمة، وأنهم اتخذوا خطوات لضمان احترام هذه الأوامر في المستقبل. ولكن للأسف، تتواصل الخروقات".