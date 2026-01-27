سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدم طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على رش مساحات من الأراضي الزراعية بريف القنيطرة الجنوبي بمواد مجهولة.

وأفاد مراسل وكالة «سانا» في القنيطرة، بأن طائرة للاحتلال رشت مواد مجهولة على الأراضي غرب مزرعة أبو مذراة، وقرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

ويوم الأحد الماضي، رش طيران الاحتلال مواد مجهولة على بعض المناطق الحراجية والحقول والمراعي في قرى: العشة وكودنا والأصبح، وبلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي.

وأخذت مديريتا الزراعة والبيئة في القنيطرة عينات من هذه الأراضي لفحصها، محذرة المزارعين وأصحاب المواشي من الاقتراب أو الرعي في المناطق التي تم رشها، إلى حين صدور نتائج التحاليل.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.