محافظ بني سويف يقرر صرف مساعدة لإحدى السيدات بسبب ظروفها المادية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صرف مساعدة مالية عاجلة من صندوق الخدمة بالمحافظة لإحدى السيدات بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة، حيث إن زوجها يعاني من مرض الفشل الكلوي، ولديها ابن مريض يعاني من نزيف دموي على المخ، ومريض بأنيميا الفول "نقص الجلوكوز".

وكان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

يأتي ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يحرص على عقده المحافظ بشكل أسبوعي، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات الخدمية والتنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ لشكوى المواطنة من صعوبة ظروفها الاجتماعية، مؤكدًا أن بعض أفراد أسرتها يعاني من ظروف صحية، موجهاً خدمة المواطنين بمواصلة متابعة الحالة مع الصحة والتأمين الصحي والتضامن؛ لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لزوجها وابنتها، وكذا التنسيق مع التضامن بخصوص إمكانية إصدار كارت الخدمات المتكاملة لزوجها.

حضر اللقاء مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسئولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.