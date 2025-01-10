ستارمر يبحث مع ماكرون الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الخميس بمقره الريفي في (تشيكرز) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أجرى الزعيمان مباحثات موسعة من بينها الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية إن ماكرون يعد ثاني زعيم عالمي يلتقي برئيس الوزراء في منتجعه الريفي الرسمي منذ توليه منصبه في يوليو الماضي.

ووصف ستارمر الاجتماع بأنه "دليل إضافي على قدرتنا على العمل معا بشكل جيد"، وقال إنهما يخططان لمناقشة "عدد من القضايا ذات الاهتمام"، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، في حين أشار مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت في وقت سابق إلى أن الهجرة غير القانونية، والتكنولوجيا، والنمو ستكون أيضا على جدول الأعمال.

وقال ماكرون إن الاجتماع كان "فرصة عظيمة" لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة و"الأزمة الرئيسية" في أوكرانيا.

ويأتي هذا الاجتماع قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وسط مخاوف بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا. كما جاء بعد أسبوع تورط فيه كلا الرجلين في خلافات مع إيلون ماسك، أحد كبار مستشاري ترامب.