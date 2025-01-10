لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، إثر انهيار منزل بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

كان تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد علي كمال، مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بقرية بني شقير. على الفور، انتقل اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار، مدير الأمن، والعميد محمد عزت، مدير المباحث، برفقة قوات الأمن والحماية المدنية وفرق الإنقاذ السريع إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن المنزل المنهار مكون من 3 طوابق ومبني دون أعمدة خرسانية، ويقطن داخله 3 أسر من عائلة واحدة، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، فيما نجا 5 أشخاص، وتمكنت فرق الحماية المدنية والإنقاذ السريع من استخراج الجثامين ونقلهم إلى مستشفى منفلوط.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى خالد، رئيس مباحث منفلوط، أن الحادث لا يحمل شبهة جنائية، وأن الانهيار وقع نتيجة تهالك الحوائط لقدم بناء المنزل.

من جانبه، وجه اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتكثيف جهود التضامن الاجتماعي لتوفير إعانات عاجلة للمتضررين. كما قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والوحدة المحلية برئاسة أشرف فوزي، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، لفحص ملف تراخيص المنزل ورفع الأنقاض، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.