 تعليم مطروح: 105 آلاف و753 طالبا وطالبة أدّوا امتحانات اليوم الأول بالمراحل التعليمية المختلفة - بوابة الشروق
السبت 10 يناير 2026 12:53 م القاهرة
تعليم مطروح: 105 آلاف و753 طالبا وطالبة أدّوا امتحانات اليوم الأول بالمراحل التعليمية المختلفة

أحمد سباق
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 12:42 م | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 12:42 م

قالت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن 105 آلاف و753 طالبًا وطالبة أدّوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في صفوف النقل بمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وتفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مسار امتحانات النقل في يومها الأول بمدارس "الضبعة البحرية الابتدائية، ومحمد خليل الابتدائية، والضبعة الإعدادية بنات، والثانوية بنات"، إذ أكدت خلال جولتها أن المديرية لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم للإدارة المدرسية في سبيل انتظام وضبط المنظومة التعليمية، مشيدةً بانضباط اللجان والتزام الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأوضحت أن انطلاق امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية شهد هدوءًا تامًا وانضباطًا محكمًا بكل مدارس المحافظة، حيث أدّى 105 آلاف و753 طالبًا وطالبة بصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث امتحان اليوم الأول، كما أدّى طلاب مدارس التعليم الفني بكل نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد، وسط متابعة مديري الإدارات التعليمية بأرجاء مطروح كافة.

