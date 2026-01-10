انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم العام والفني بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025 – 2026، اليوم السبت، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وتخصصات التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التربية الخاصة «الصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين».

وقال إن اللجان، وعددها نحو 350 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، استقبلت نحو 40 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحان، وسط أجواء من الانضباط والالتزام، وتوفير كل سبل الراحة والخدمات أمام الطلاب.

من جانبه، أشار الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، و5 غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات، ورصد أية شكاوى أو معوقات، والتعامل الفوري معها.