الانتهاء من إنشاء وتطوير 75 مشروعا لرفع كفاءة الطرق في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة، بإجمالي 75 طريقًا وشارعًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 418 مليونًا و800 ألف جنيه خلال 2025.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم السبت، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق والكباري، بما يحقق السيولة المرورية داخل المدن، ويسهم في شعور المواطن بحجم المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية حقيقية، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والكباري بالشرقية، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بواقع 75 مشروعًا شملت أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال 372 ألفًا و398 مترًا مربعًا، وكذلك الانتهاء من أعمال الرصف بأطوال 60 كيلومترًا و36 مترًا، فضلًا عن إنشاء حوائط ساندة بأطوال 600 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 418 مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك خلال 2025.

وجرى تنفيذ المشروعات بمراكز (أبو حماد، أبو كبير، الإبراهيمية، الحسينية، أولاد صقر، بلبيس، حي أول الزقازيق، حي ثان الزقازيق، ديرب نجم، فاقوس، كفر صقر، القرين، القنايات، الزقازيق، مشتول السوق، منيا القمح، ههيا).