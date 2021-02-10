سيناتور أمريكي: مرافعة فريق دفاع ترامب «عشوائية»

انتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي بيل كاسيدي، أمس الثلاثاء، المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال المحاكمة التي عقدت بمجلس الشيوخ، واصفا إياها بالـ"عشوائية"، قائلا أن ممثلي الإدعاء الديمقراطيين قدموا حججا أكثر إقناعا.

وقال السيناتور كاسيدي: "لقد قلت أنني سأكون محايدا، وأي شخص يستمع إلى الحجج التي سلط الضوء عليها ممثلي الإدعاء الديمقراطيين، سيدرك أنها كانت منظمة، وتستند على كافة الأسس الدستورية الحالية والسابقة".

وأضاف: "لقد قدموا سببا مقناعا". وتابع: "فريق الدفاع عن ترامب كان عشوائيا"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الامريكي.

وصوت كاسيدي أمس الثلاثاء مع جميع الديمقراطيين وخمسة جمهوريين آخرين، لصالح "دستورية المحاكمة"، التى تعد الأولى لرئيس أمريكي غادر منصبه.

وحظى تصويت كاسيدي، باهتمام كبير على عكس الأربعة الآخرين، لأنه دعم الشهر الماضي، جهودا قادها السيناتور الجمهوري البارز راند بول، تفضي إلى أن المحاكمة "غير دستورية".

وكان كاسيدي واحدا من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين انتقدوا المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن ترامب أمس الثلاثاء، التي وصفت بـ"المشتتة"، و"المعقدة".

وتابع كاسيدي: "لقد فعلوا كل شئ غير الحديث عن لب القضية المطروحة، وعندما تحدثوا عنه قاموا بمدح حجج الديمقراطيين".

وأوضح كاسيدي: "الآن أنا عضوا نزيها في هيئة المحلفين (تضم أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل)، وأرى أن أحد الأطراف يقدم حججا سيئة (دفاع ترامب)، والطرف الآخر يقدم حججا منطقية (ممثلي الادعاء الديمقراطيين)، فبالتالي سأصوت للجانب الجيد".

يشار إلي أن إدانة ترامب تحتاج إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعين على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 سيناتور، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.