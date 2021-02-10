 آثار الإسكندرية: مشروع حماية قلعة قايتباي منع الآثار الضارة للنوات - بوابة الشروق
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آثار الإسكندرية: مشروع حماية قلعة قايتباي منع الآثار الضارة للنوات

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 6:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 6:00 م

تفقد مدير عام آثار الإسكندرية محمد متولي، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور عمرو الشحات مدير عام قلعة قايتباي السراديب الساحلية والصهريج بقلعة قايتباي.

وقال متولي، في تصريحات صحفية، إن مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي، الذي تشرف عليه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حماها من الأثر الضار للنوات وارتفاع الأمواج ودخولها السراديب بنسبة 100% هذا العام.

وتضمنت الجولة التفقدية الأسوار الداخلية والخارجية ومسجد القلعة والبرج الرئيسي، بحضور مبروك البدري مدير عام شئون مناطق الوجة البحري وسيناء.
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