التنمية المحلية: درسنا الريف المصري بشكل علمي ومنهجي قبل اختيار القرى الأولى بالتطوير

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تطوير الريف المصري كله، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بواقع 175 مركزًا يضم 4209 قرى وتوابعها.

وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن مبادرة الرئيس لتطوير الريف تستهدف كل قرى مصر فيما عدا أربع محافظات لها برنامج خاصة، وهم شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، نظرًا لطبيعة العمران الخاصة فيها.

وأضاف أن المرحلة الأولى المقرر انتهائها بعد عام تضم 51 مركزًا بواقع 1443 قرية وماةيقرب من 10 آلاف تابع، موضحًا أن هذه القرى هي الأشد فقرًا في الريف المصري.

وأوضح أنه تم اختيار القرى الأولى بالتطوير على أساس معيار أولوية التنمية، بناءً على معدلات التغطية في الخدمات والأمية والفقر، ومعدلات الهجرة غير الشرعية والفكر المتطرف، مؤكدًا أنه تمت دراسة القرى بشكل علمي ومنهجي.

ونوه بوجود التمويل اللازم لتطوير القرى، مشيرًا إلى تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بأن المشكلة ليست في الميزانية وإنما في التنظيم وسرعة الأداء لإنجاز المطلوب في الوقت المناسب.

وذكر أن الوزارات المعنية كافة تعمل بصورة متناغمة، مفيدًا بأن تكليف الرئيس يركز على إحداث لتنمية المستدامة في حياة أهالي الريف المصري.