قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة الجديدة التي يسعى إليها العالم ويتطور فيها، موضحًا أن الوزارة تهتم بالتعاون مع الشركات العاملة في تلك المجالات.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن الهيدروجين الأخضر إحدى الطاقات المتجددة النظيفة التي تمنع الاحتباس الحراري وخروج انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكدًا أن مصر من الدول التي لها نشاط في المناخ والمحافظة عليه.

وأوضح أن الحصول على الهيدروجين الأخضر يتم من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام المصادر المتجددة، قائلًا إن هناك أنواعًا أخرى من الهيدروجين كالرمادي والأزرق، والتي تختلف باختلاف نوع الطاقة المستخدمة.

وأشار متحدث الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة عالميًا في مجال التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى توقيع اتفاق نوايا بين الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية، بداية العام الجاري، للبدء في المشاورات والمفاوضات والدراسات لتنفيذ مشروع توليد الهيدروجين الأخضر، بسعة مبدئية 100 ميجا وات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة ديمي لأعمال التكريك، وشركة ميناء أنتويرب، وشركة فلوكسي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وسفير مملكة بلجيكا بالقاهرة فرنسوا كورنيه.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة.