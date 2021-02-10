الكويت تدين استمرار الهجمات الإرهابية على السعودية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات لاستمرار الهجمات الإرهابية والتي تمثلت، اليوم الأربعاء، باستهداف مطار أبها في السعودية ‏بطائرة مسيرة مفخخة من قبل مليشيات الحوثي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء "أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة تؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية الأمر الذي تؤكد معه الوزارة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن بلجم تلك الأعمال لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين".