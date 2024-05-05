مفتش البحرية الألمانية يشكر طاقم الفرقاطة هيسن بعد المشاركة في مهمة أسبيدس بالبحر الأحمر

وجه مفتش "قائد" القوات البحرية الألمانية يان كريستيان كاك، الشكر إلى طاقم الفرقاطة "هيسن" بعد المهمة القتالية التي قامت بها في البحر الأحمر على مدار أكثر من 8 أسابيع لتأمين السفن التجارية هناك من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، أكد نائب الأدميرال، أن رجال ونساء الفرقاطة تغلبوا على كل التحديات.

وأعرب كاك، عن اعتقاده بأن من الممكن الاستفادة من الخبرات المكتسبة من المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" ضد هجمات مليشيات الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، وأنها تعد بمثابة توسيع لنطاق الدفاع على المستوى الوطني ومستوى الحلف (الأطلسي).

وتجدر الإشارة إلى أن الفرقاطة "هيسن" عادت إلى مينائها الأصلي فيلهلمسهافن شمال غرب ألمانيا اليوم الأحد.

وأضاف كاك، عن المهمة في البحر الأحمر: "الأمر هنا يتعلق أيضًا بحماية مسارات إمداداتنا الحيوية.. يمكن أن يحدث لنا ذلك بالطبع في مناطق أخرى، حتى في بحر البلطيق.. فالروس أيضا يستخدمون صواريخ باليستية، كما أن أنظمة الطائرات بدون طيار، كما نرى في أوكرانيا، أصبحت جزءا من القتال اليومي.. نحن نستعد لهذا".

يذكر أن ألمانيا أسهمت من خلال الفرقاطة "هيسن" التي يبلغ طولها 143 مترا ويضم طاقمها حوالي 240 جنديا، في المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي، ووفقا لوزارة الدفاع الألمانية، قامت الفرقاطة بتأمين مرور ما مجموعه 27 سفينة تجارية عبر منطقة العمليات، ونجحت في التصدي لمسيرات وصواريخ تابعة لمليشيا الحوثي في أربع حالات.

وقال كاك، إن أكبر التحديات التي شهدناها هي الصواريخ الباليستية والتي يمكن أن تأتي بسرعة 2000 متر في الثانية.. يمكنك حساب ما يعنيه ذلك حيث لا يتبقى سوى ثوان قليلة لفهم الوضع واتخاذ القرار الصحيح بإطلاق النار.