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جونسون يرحب بدعم الصحة العالمية للقاح أسترازينيكا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:14 م

رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بدعم منظمة الصحة العالمية للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

ودعى جونسون في تصريحات له، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، البريطانيين لتلقي اللقاح، مؤكداً أن أكثر من 13 مليون شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح، أي حوالي خمس سكانها.

وأكد جونسون على سلامة اللقاحات قائلاً "اسمحوا لي أن أؤكد أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة، ومن الجيد أن نرى منظمة الصحة العالمية اليوم تؤكد دعمها للقاح أكسفورد-أسترازينيكا للاستخدام من قِبل من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ومن الواضح، لأي شخص يزيد عمره عن 65 عاماً".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أيدت في وقت سابق استخدام اللقاح، بما في ذلك كبار السن، بعد أن أوصت بعض الدول بعدم إعطائه لمن هم فوق 65 عاماً.

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