المركز الهندسي بجامعة الإسكندرية يشرف على مشروع تبطين الترع في الدلنجات

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، أن المركز الهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة أبرم عقدا مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي بغرب الدلتا يقضي بقيام المركز الهندسى بالإشراف على مشروع تبطين الترع بمنطقة الدلنجات في محافظة البحيرة، من خلال فريق عمل من أساتذة الكلية يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات الهندسية، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل لشباب المهندسين.

يأتي ذلك فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية.

وقال الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، إن أعمال التأهيل لهذه الترع سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس بمنطقة الدلنجات وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، مشيرا إلى أنها ستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما ستسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق وفر فى مياه الرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.