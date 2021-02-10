تداول 26 سفينة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، خلال بيان اليوم، بأن الميناء، تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 6530 طن فوسفات، و15831 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5603 أطنان ذرة، و8272 طن خردة، و2305 أطنان خشب زان، و3230 طن ابلاكاش، و5675 طن حديد، و1633 طن زيت، طعام، و7500 طن كسب صويا، و1132 طن صودا.

بينما وصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 30 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات، عبارة عن بسلة وبطاطس وفاصوليا، وخس ونعناع وطماطم وخضار مشكل مجمد، وحاصلات زراعية عبارة عن برسيم وبصل وريحان وزيتون وليمون وسمسم وشطة، وفواكه عبارة عن برتقال وفراولة ويوسفي وبلح، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والأردن وروسيا، وألمانيا وأوكرانيا وهولندا وفرنسا وأيطاليا وبنجلاديش، وأندونيسيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية، وأسبانيا وأمريكا، والهند ومالطا وسنغافورة وسيريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 179 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1656 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57878 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39962 طنا.