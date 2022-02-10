إندونيسيا تشترى 6 مقاتلات رافال فرنسية

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وقعت إندونيسيا عقدا اليوم الخميس لشراء ست مقاتلات رافال من شركة داسو الفرنسية ، بالاضافة لشراء 36 مقاتلة أخرى في المستقبل.

ويتزامن الاتفاق مع زيارة الوزيرة الفرنسية للقوات المسلحة فلورنس بارلي لجاكرتا لمناقشة التعاون في مجال الدفاع مع نظيرها الاندونيسي برابوبو سوبيانتو.

وقال برابوبو في مؤتمر صحفي " نعتزم شراء 42 مقاتلة رافال".

وأضاف" لقد بدأنا ذلك اليوم بتوقيع عقد لشراء ست مقاتلات، يتبعه اتفاق أخر لشراء 36 مقاتلة مع الاسناد اللازم وأجهزة المحاكاة ".

وأشار برابوبو أن فرنسا وإندونيسيا وقعتا اتفاقا من أجل البحث والتطوير المشترك لغواصتين سكوربيون.

وقالت بارلي إن الاتفاق " يمثل دليلا إضافيا لجودة الصناعات الفرنسية والكفاءة التشغيلية لمقاتلة رافال".

وأضافت"استراتيجيتنا للشراكة سوف تستفيد من تعميق العلاقات في مجال الدفاع".