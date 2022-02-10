«بداية الخيط» يحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان نيويورك للأفلام

حصل الفيلم القصير "بداية الخيط" على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان جوائز نيويورك للأفلام.

تم عرض الفيلم يوم 18 أكتوبر 2021 في فاعليات خاصة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسف وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يحكي الفيلم الوثائقي قصة 3 فتيات من مصر (آلاء وسماء ونورا) يجمعهن شيئا مشتركا غيّر حياتهن وسيكون سببًا لإلهام الكثيرات غيرهن في اختياراتهن.

ويستعرض الفيلم التحديات التي تواجه الفتيات في مصر وأحلامهن وتطلعاتهن للمستقبل. وهو من إخراج ريم أسامة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وبهذه المناسبة، قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة: "فخورة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي)، وبالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال دعم وتمكين الفتيات، فالدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لدعمهن ليكن فاعلات في مجتمعاتهن، ويساهمن في صنع مستقبل أفضل لهن ولبلادهن، واؤمن بأن فتيات مصر قادرات على إحداث التغيير، وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة".

ومن جانبه، أعرب طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادته بفوز فيلم "بداية الخيط" بهذه الجائزة، الذي يمثل دعما لحقوق الفتيات تعليمياً وصحياً وثقافياً، مؤكدا أهمية الفن وصناعة السينما في دعم القضايا المجتمعية من خلال تسليط الضوء على القضايا الهامة والتي تتيح فرص أكبر للتغيير المجتمعي.

كما أكد دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" تحت رعاية المجلس وبالتعاون مع اليونيسف، التي ركزت منذ بدايتها على دعم حقوق الفتيات كما أنها تعد أحد الآليات التي تساهم في خلق بيئة مواتية تدعم حقوق الفتاة في مختلف المجالات.

وقالت ليزلي ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر: "يسعدنا أن نكون ضمن الشركاء العاملين على دعم تدخلات مبادرة (دوّي)، التي تتضمن أيضا دعم الفيلم الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان جوائز نيويورك للأفلام. تلتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتمكين الفتيات وبمشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمصر".

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر: "نحن سعداء جداً بالحصول على هذه الجائزة، مما يعزز من مضمون الفيلم وهو ضمان سماع أصوات الفتيات في مجتمعاتهم وعالمياً. كما تلتزم اليونيسف بمواصلة جهودها لتمكين كل فتاة في مصر ودعمها للتمتع بحقوقها وتزويدها بالمهارت التي تحتاجها خلال انتقالها من مرحلة الطفولة إلى سن النضج".

بطلات الفيلم الثلاث هن من المشاركات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، التي تهدف إلى تعزيز بيئة مواتية للفتيات المصريات، لا سيما الفتيات الأكثر احتياجاً، من أجل تحقيق كامل إمكانتهن مع تعزيز مشاركة أسرهن ومجتمعاتهن، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات. ويتم تنفيذ المبادرة حاليًا في 21 محافظة مصرية.