تحتضن محافظة الأقصر، خلال مارس المقبل، النسخة الثانية من مؤتمر التنمية المستدامة التي تنظمه مؤسسة علاج الأورام بمدينة طيبة، في خطوة هامة لتحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، من خلال استضافة خبراء عالميين، تحت شعار "الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية".

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة علاج الأورام بطيبة في الأقصر، إنه في إطار تحقيق الهدف الأسمى من تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر والذي تكمن أهمية استضافته في الاستفادة من خبرات المختصين في مجال التنمية، وتعزيز استدامتها ضمن رؤية الدولة المصرية 2030؛ فقد تمت دعوة أهم 150 من قادة المسؤولية المجتمعية والاستدامة للشركات من القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والحكومة والمنظمات غير الحكومية.

وذكر فؤاد أنه على الصعيد العالمي؛ فقد تمت دعوة كل من؛ اخطار بادشاه، ممارس متميز بجامعة واشنطن، وكلية إيفانزللسياسة العامة والحوكمة وكلية إدارة الأعمال، والذي تشمل مجالات اهتمامه الأعمال التجارية العالمية، والاستثمار المؤثر، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والإدارة غير الربحية، وتنمية القادة.

وأضاف؛ كما تمت دعوة جيفري ساسكس، وهو رائد عالمي في مجال التنمية المستدامة، وأستاذ اقتصاد، كما أنه من المقرر حضور البروفيسورة إليزابيث فروهليتش، رئيسة كلية سي بي إس الدولية للأعمال في ألمانية، وهي متحدثة لـ "un prme chapter dach "، كما تمت دعوة Vicky Bullivant فيكي بوليفانت، وهي رائدة في إنشاء وتقديم الاستدامة الناجحة والاستراتيجيات الاجتماعية والمناخية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تدعم الأهداف التجارية في بيئات عمل سريعة التطور ومتطورة في مهنة تمتد إلى 25 عامًا.

وأكد فؤاد أن تنظيم مؤسسة علاج الأورام بطيبة للنسخة الثانية من مؤتمرها الأول في الأقصر، يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 2022 عامًا للمجتمع المدني، وذلك عقب نجاح النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت في 2020.